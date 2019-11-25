Проезд на МЦД будет бесплатным две недели

Ближайшие две недели проезд на обеих линиях МЦД в столице будет бесплатным, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным», - написал он на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в течение полумесяца количество вагонов на обеих ветках МЦД также будет увеличено в связи с сильным ростом популярности транспорта среди пассажиров в рабочие дни.

«Приняли решение с 25 ноября на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10-11 вагонов. В часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска на 49%», - добавил градоначальник.

Собянин рассказал, что с запуском первых линий Московских центральных диаметров значительно вырос пассажиропоток. В рабочие дни число пользующихся МЦД превысило полмиллиона человек.