«Она единственная могла поправлять президента»: Зинченко о Вербицкой

Выдающийся филолог Людмила Вербицкая, которой не стало сегодня в Санкт-Петербурге, была единственным человеком, которая могла поправлять президента РФ в том числе на заседаниях Совета при президенте по русскому языку. Об этом «Звезде» сообщил президент Российской академии образования Юрий Зинченко.

В первую очередь Зинченко выразил соболезнования всем родным, близким и коллегам Людмилы Алексеевны.

«Людмила Алексеевна долгие годы возглавляла Российскую академию образования. Это такая же академия, как государственная, как и Российская академия наук, только в сфере наукообразования. Она у нас являлась почетным президентом Российской академии образования, была выдающимся филологом, выдающимся лингвистом, крупнейшим организатором, великим педагогом. Для всех это невосполнимая утрата. Ее можно назвать главным русистом планеты, потому что она возглавляла международную ассоциацию преподавателей, русского языка и литературы, являлась непререкаемым авторитетом в этой области. Даже президент Российской Федерации обращался к ней при необходимости за помощью или справкой, как правильно поставить ударение. Она единственный человек, которая могла поправлять президента, в том числе на заседаниях Совета при президенте по русскому языку», - рассказал Юрий Зинченко.

Людмиле Вербицкой было 83 года. В 1994 году она стала первой женщиной, которую назначили ректором СПбГУ. В 2008 году она стала президентом СПбГУ, с 2010 года являлась деканом филфака, а с 2011 года - почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета.

Дата и место похорон выдающегося лингвиста-русиста станут известны позже.