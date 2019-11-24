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В Чехии намерены установить памятник Власову вместо легендарного Конева

Юрий Подкопаев
09:05 24.11.2019
В Праге предпринимают попытки исправить историю мая 1945 года, забывая о том, что при освобождении города погибло более тысячи красноармейцев.
В Чехии намерены установить памятник Власову вместо легендарного Конева
© Фото: Vit Simanek Globallookpress

В Чехии задумались о появлении памятника генералу Власову на месте легендарного маршала Конева. Об этом рассказал староста одного из районов Праги.

Решение установить памятник Власову пражский староста аргументирует тем, что якобы «власовцы» освободили Прагу от фашистских захватчиков. Тем самым совершается попытка переписать историю.

Свои претензии к маршалу Коневу глава района Прага-6 Ондржей Коларж - радикальный чешский политик - сформулировал на пояснительной доске. В частности, он заявил, что 1968 году советский военачальник «лично поддержал проведение информационной разведки перед вторжением войск варшавского договора в Чехословакию». Это мнение было одобрено военно-историческим институтом Чешской республики, а затем выбито на мемориальном комплексе.

Староста города также заявил, что в мае 1968 года Леонид Брежнев накануне Дня Победы отправил в Чехословакию военную делегацию с полководцами, которые освобождали республику во главе с маршалом Коневым, который, однако, давно был на заслуженном отдыхе.

Кремль тогда надеялся, что этот визит пойдет на пользу двусторонним отношениям. В Архиве российского министерства обороны не подтвердили какую-либо причастность Ивана Конева к разработке и проведению военной операции «Дунай» и событиям 1968 года.

В Праге предпринимают попытки исправить историю мая 1945 года. По мнению пражского старосты, город якобы смог самостоятельно избавиться от находившихся в нем фашистов, и случилось это «с помощью "власовцев"». А советские танкисты въехали 9 мая 1945 года в уже якобы освобожденный город.

При освобождении Праги погибло более тысячи красноармейцев – именно этот факт заслуживает мемориальной доски на монументе Конева в Праге.

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