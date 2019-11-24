Документы с данными клиентов крупного банка обнаружили на улице в Екатеринбурге

В Екатеринбурге среди кучи мусора обнаружили данные клиентов «Уральского банка реконструкции и развития». Удивительную находку сделали на одной из улиц города.

В документах были не только имена и фамилии, но также анкеты и фотографии кандидатов.

Как уточняется в сообщении в социальной сети «ВКонтакте», где были размещены снимки выброшенных документов, позже ситуацию прокомментировал сотрудник банка. По его словам, злоумышленники выхватили у него сумку в общественном транспорте. Он обошел округу в поисках документов, но безрезультатно.

Однако пользователи Сети возмутились тем, почему документы оказались вне стен банка.

«Это грубейшее нарушение банковской тайны», - отметил один из пользователей.

В свою очередь, в банке отметили, что собираются провести проверку по факту выброшенных документов.