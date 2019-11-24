В Индии «летающая» машина убила человека: видео

В индийском городе Хайдарабад слетевшая с эстакады машина убила пешехода. Мчащийся со скоростью 104 км/ч автомобиль упал с 17-метровой высоты.

Видео с камер наблюдения появились в социальных сетях. На одном из них видно, как разогнавшаяся машина ударяется об ограждение и падает вниз. На другом запечатлен момент удара о землю. Люди, находившиеся на тротуаре, в испуге разбегаются.

В результате падения автомобиля погибла женщина-пешеход, еще шесть человек получили ранения - их госпитализировали. В связи с произошедшим эстакаду перекрыли, сообщает газета Dainik Bhaskar.