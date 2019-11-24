Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

The Economist показал карту Украины без Крыма

Анна Касаткина
08:51 24.11.2019
На видео с картой обратило внимание украинское посольство в Великобритании.
The Economist показал карту Украины без Крыма
© Фото: Pixabay

Британский журнал The Economist разместил на своем сайте видеоролик, в котором карта Украины была показана без Крыма. На публикацию обратили внимание в украинском посольстве в Великобритании.

В видео рассказывалось о возможном импичменте президента США Дональда Трампа, расследование для которого началось с обвинения главы государства в давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского. Фото президента Украины показали на фоне окрашенной в цвет национального флага карты, где отсутствовал Крымский полуостров.

Украинское посольство выложило скрин ролика в свой Twitter-аккаунт.

«Мы очень надеемся, что такое надежное и всемирно известное издание изменит карту должным образом», - говорится в публикации дипмиссии.

© ТРК ЗВЕЗДА

Чуть позже видео исчезло с сайта издания и его страниц в социальных сетях.

Крым стал российской территорией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. На проведение референдума крымские власти решились после государственного переворота на Украине. Официальный Киев итоги народного волеизъявления не признал и по-прежнему считает Крым своим.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.11.2019, 02:37
Салливан назвал условия для улучшения отношений России и США
Дата24.11.2019, 05:00
Праздник для сирийцев: российские военные провели масштабную гумакцию в Хасеке
Дата23.11.2019, 12:50
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.11.2019, 14:14
Путин заявил о расширении линейки разведывательных и ударных беспилотников
Дата23.11.2019, 15:46
Дефицитная колбаса, модные джинсы и слежка КГБ: как жили фарцовщики и спекулянты в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:05 В стране и мире
В Чехии намерены установить памятник Власову вместо легендарного Конева
08:51 В стране и мире
The Economist показал карту Украины без Крыма
08:22 В стране и мире
Микроавтобус вспыхнул после столкновения с фурой под Оренбургом: есть жертвы
08:08 В стране и мире
В США намерены через военный бюджет блокировать «Северный поток - 2»
07:44 В стране и мире
В Совфеде ответили концертному директору Ротару на слова о «травле»
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Малайзии умер последний суматранский носорог
Какао-детектив: преступники в Австрии устроили сложную операцию ради кражи 20 тонн шоколада
«До глубины души»: мать Юлии Началовой обратилась к поклонникам певицы
Видео
Ассенизаторы потушили горящий BMW X6 неожиданным образом: видео
Видео
Собачий форсаж: пес за рулем авто час сдавал назад и попал на видео
Названы реальные причины ухода Ельцина в отставку
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.