The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist разместил на своем сайте видеоролик, в котором карта Украины была показана без Крыма. На публикацию обратили внимание в украинском посольстве в Великобритании.

В видео рассказывалось о возможном импичменте президента США Дональда Трампа, расследование для которого началось с обвинения главы государства в давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского. Фото президента Украины показали на фоне окрашенной в цвет национального флага карты, где отсутствовал Крымский полуостров.

Украинское посольство выложило скрин ролика в свой Twitter-аккаунт.

«Мы очень надеемся, что такое надежное и всемирно известное издание изменит карту должным образом», - говорится в публикации дипмиссии.

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Чуть позже видео исчезло с сайта издания и его страниц в социальных сетях.

Крым стал российской территорией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. На проведение референдума крымские власти решились после государственного переворота на Украине. Официальный Киев итоги народного волеизъявления не признал и по-прежнему считает Крым своим.