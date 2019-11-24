В США намерены через военный бюджет блокировать «Северный поток - 2»

Конгресс США разработал поправки к оборонному бюджету страны на 2020 год, которые должны воспрепятствовать реализации российского проекта «Северный поток – 2». В отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, планируют ввести санкции.

«Этот шаг был предпринят, потому что окно возможностей закрывается. Большая часть «Северного потока» уже готова», - заявил глава комитета сената США по международным отношениям Джим Риш.

По его мнению, санкции убедят строительные компании прекратить работу над проектом, так как в противном случае они потерпят серьезные убытки.

«Я думаю, что если эти санкции реализуются, компании закроются, и русским придется искать другой способ сделать это (построить газопровод), если им вообще это удастся», - сказал Риш Defense News.

Текст положения о санкциях еще на обнародован, однако, по словам сенатора, он будет близок к законопроекту, который предполагает запрет на въезд в США и заморозку активов лиц, причастных к продаже, аренде и предоставлении судов для прокладки морской части «Северного потока – 2».

Газопровод «Северный поток – 2» пройдет по дну Балтийского моря и соединит поставщиков России с потребителями в Европе. Его пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Окончание строительства трубопровода намечено на конец 2019 года.

США препятствуют реализации проекта, так как планируют обеспечивать Европу своим сжиженным газом. В Германии на днях заявили, что не нуждаются в поставках из Штатов, и предложили ввести ответные санкции, если Вашингтон не откажется от своих планов блокировки газопровода.