Микроавтобус вспыхнул после столкновения с фурой под Оренбургом: есть жертвы

ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло в Оренбургской области. В результате аварии погибли пять человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

Уточняется, что инцидент случился вблизи поселка Чистый. Также, по предварительной информации, среди погибших есть ребенок.

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«Еще трое пострадавших. На месте еще работают специалисты», - цитирует правоохранителей ТАСС.

Все пострадавшие были экстренно госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте ЧП работают специалисты.

Микроавтобус в результате аварии загорелся. ДТП произошло на 15-м километре трассы Оренбург - Акбулак.