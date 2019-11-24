В Совфеде ответили концертному директору Ротару на слова о «травле»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова концертного директора Софии Ротару о том, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в РФ якобы связана с каким-то «заказом», сообщает aif.ru.

Пушков подчеркнул, что в стране просто устали от гастролеров, которые приезжают делать в Россию деньги, а потом «клянут страну почем зря».

«Либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле», - написал он в своем Twitter.

Вместе с тем сенатор отметил, что в РФ Ротару «не очень рады». Но и никакого «заказа на травлю» нет.

Ранее представитель певицы Сергей Лавров заявил, что информация о стремлении Ротару заработать во время будущего выступления в Москве не соответствуют действительности. Он заявил, что это будет «бесплатное мероприятие».

Лавров также опроверг слухи о том, что певица пожертвовала ВСУ определенную сумму денег. В прошлом году Ротару, по его словам, отменила участие в «Песне года», где выступала 45 лет подряд, из-за своей команды, которая не смогла бы выехать с территории Украины в связи с введением военного положения.