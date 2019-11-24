МИД Пакистана вызвал посла Норвегии из-за инцидента с осквернением Корана

Посла Норвегии в Пакистане вызвали в МИД страны из-за инцидента с осквернением Корана. Во время митинга в норвежском городе Кристиансанн лидер движения «Остановим исламизацию Норвегии» пытался сжечь священную книгу.

«Посол Норвегии был вызван сегодня в министерство иностранных дел, чтобы передать глубокую обеспокоенность правительства и народа Пакистана», - говорится в сообщении МИДа 23 ноября.

Отмечается, что произошедшее носит оскорбительный характер для 1,3 миллиарда мусульман по всему миру, в том числе в Пакистане.

«Такие действия не могут быть оправданы во имя свободы выражения мнений», - подчеркивается в заявлении.

В министерстве норвежским властям настоятельно порекомендовали привлечь к ответственности виновных и предотвратить появление подобных инцидентов в будущем.