И. о. президента Боливии Аньес намерена подписать закон о всеобщих выборах

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес намерена подписать закон о проведении всеобщих выборов в Боливии 24 ноября. В своем Twitter она написала, что закон уже был принять парламентом страны.

«Завтра в 10.00 (17.00 мск) я подпишу закон "Об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов", принятый законодательной ассамблеей (парламентом)», - отметила Аньес.

Вместе с тем, она поблагодарила парламентариев за то, что они услышали просьбы народа. Максимальный срок для проведения новых президентских выборов в стране после подписания документа Аньес составит 140 дней. Дополнительные 20 дней депутаты отвели на выборы верховной коллегии Высшего избирательного суда. Таким образом, выборы пройдут не позднее 12 апреля.

В разъяснении к законопроекту, который уже был опубликован сенатом Боливии, сообщается, что документ запрещает выставлять свои кандидатуры на выборах тем лицам, которые ранее занимали эту должность два срока подряд. Это, в свою очередь, делает юридически невозможным участие в процедуре бывшего президента Боливии Эво Моралеса.

Массовые беспорядки в Боливии начались из-за отставки Эво Моралеса. После этого оппозиционный сенатор Жанин Аньес объявила себя главой Боливии. Российский МИД признал ее кандидатуру в качестве временного президента и выразил надежду на проведение новых президентских выборов.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Боливии и подчеркнул, что страна стоит «на пороге хаоса». Он также отметил, что в политике Боливии «есть элементы вмешательства извне».