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«До глубины души»: мать Юлии Началовой обратилась к поклонникам певицы

Наталия Майорова
06:49 24.11.2019
Таисия Началова поблагодарила поклонников своей дочери за массовый призыв посмертно присвоить певице звание заслуженной артистки РФ.
«До глубины души»: мать Юлии Началовой обратилась к поклонникам певицы
© Фото: julianachalova instagram

Поклонники певицы Юлии Началовой устроили «народный флешмоб» в Сети. Люди призывают посмертно присвоить исполнительнице звание заслуженной артистки России.

На акцию обратила внимание мама певицы Таисия Началова. Она записала видеообращение ко всем участникам флешмоба.

«Мы тронуты до глубины души. Нам со всех уголков России шлют фотографии и слова поддержки, что Юле надо дать звание заслуженной артистки РФ», - отметила она.

Таисия Началова добавила, что во флешмобе принимают участие люди разных возрастов и профессий.

«Спасибо всем за светлую память и любовь к нашей дочери», - написала она в своем Instagram.

Видеообращение матери Началовой было опубликовано порталом «Дни.ру» на YouTube.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти медики назвали остановку сердца на фоне тяжелого заболевания. Популярность к исполнительнице пришла после участия в конкурсе «Утренняя звезда» в начале 1990-х годов. Наибольшую любовь слушателей завоевали песни «Учитель», «Дюймовочка» и «Герой не моего романа». 

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