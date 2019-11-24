СМИ: глава ВМС США угрожал отставкой из-за спора с Трампом

Министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер был готов уйти в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники в администрации сообщает издание The New York Times.

В своем Twitter-аккаунте Трамп ранее заступился за офицера спецназа Эдварда «Эдди» Галлахера, которого хотят исключить из элитного подразделения «морских котиков» и лишить эмблемы ВМС – золотого трезубца. До этого президент помог избежать ему тюремного срока за казнь пленного исламиста. По утверждению издания, это является «экстраординарным событием» в истории отношений президента с американскими военными.

В связи с позицией Трампа Спенсер и контр-адмирал Коллин Грин якобы хотели уйти в отставку. Глава ВМС позже опроверг эту информацию. Однако, по его словам, командование не откажется от применения дисциплинарного наказания в отношении Галлахера, так как заявление президента в соцсети он не считает официальным приказом.