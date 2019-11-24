В НАТО не рассматривают вопрос вступления Украины в альянс

Вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не стоит в повестке организации в связи с тем, что страна находится в состоянии конфликта с РФ. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен на форуме по международной безопасности. Мероприятие прошло в Галифаксе.

«Мы не хотим конфликта, войны с Россией. Идея НАТО состоит в том, чтобы предотвратить и сдерживать войну с Россией», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее О'Брайен подчеркнул, что в настоящее время приглашать Киев в НАТО «не привлекательно». Кроме того, Североатлантический альянс не намерен принимать более активные действия по «защите Украины от РФ».