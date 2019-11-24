Папа Римский порассуждал о ядерном оружии в Нагасаки

Необходимо сохранить договор о нераспространении ядерного оружия и придерживаться основных международных юридических принципов в этом вопросе. Об этом заявил Папа Римский Франциск в своем послании по атомному разоружению, которое он произнес на месте атомной бомбардировки 9 августа 1945 года, в Парке мира в Нагасаки.

«Будучи убежденным, что мир возможен и необходим без ядерного оружия, прошу политических лидеров не забывать, что это оружие не способно защищать от угроз ни национальной безопасности, ни международной стабильности», - сказал Его Святейшество.

Он призвал отказаться от политики недоверия, которая превалирует сейчас в мировом сообществе, и предупредил о возможном крушении международной системы контроля над вооружениями.

«Подтачивание многополярного мира становится еще опаснее на фоне развития новых технологий вооружения. Ситуация требует срочных мер и усилий со стороны всех мировых лидеров», - приводит слова Папы Римского ТАСС.

Его Святейшество назвал вызовом небес огромные затраты на оружие, когда миллионы людей живут в нечеловеческих условиях. И напомнил о катастрофических последствиях, к которым приводит использование ядерного оружия для планеты и человечества.