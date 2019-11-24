В Астрахани ночью загорелись два речных теплохода

Пожарные ликвидировали открытое горение на двух речных теплоходах в Трусовском районе Астрахани. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

«Пожар начался на одном из теплоходов в 02:44 (01:44 мск). В 04:17 (03:17 мск) объявлен вызов №2, загорание двух речных теплоходов, находящихся в отстое на общей площади 400 кв. м», - информирует экстренное ведомство.

Открытое горение удалось ликвидировать в 05.03 по-местному времени. К тушению огня было привлечено 60 человек и 16 единиц техники.

Ранее в Самарской области на реке Волге загорелся сухогруз «Волго-Балт-205», груженый железом. «Звезда» опубликовала кадры, снятые на месте инцидента.