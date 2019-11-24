Мэр Тулуна покинул больницу после ДТП
Мэр города Тулуна Юрий Карих отказался от госпитализации после ДТП. Об этом рассказал мэр города Черемхово Вадим Семенов, отметив, что его коллега провел ночь под наблюдением врачей в городской больнице Черемхово, а утром уехал в свой населенный пункт.
«Он вчера вечером был обследован в больнице Черемхово. Инфаркт не подтвердился, остальные показатели тоже в норме. Хотел ехать, но мы убедили его остаться в больнице на ночь. Утром он уехал в Тулун», - приводит РИА Новости слова Семенова.
Авария произошла вечером в субботу, 23 ноября, на участке дороги Р255 «Сибирь» в районе кафе «Березка». Как рассказал «Звезде» источник в ГИБДД, автомобиль под управлением градоначальника столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком. В результате инцидента погибла жена мэра Лариса Карих.
Водителя грузовика в салоне автомобиля в момент аварии не было - он находился в кафе неподалеку. Машина стояла с включенными габаритными сигналами.