В Магадане объявлена лавинная опасность

В воскресенье, 24 ноября, жителей Магадана и его окрестностей предупредили в МЧС о лавинной опасности, которая появилась из-за большого количества выпавшего снега, потепления, усиления ветра и ожидаемого снегопада.

«24 ноября в городе Магадане, Ольском и побережье Северо-Эвенского городских округов ожидается усиление ветра до 23 м/с с метелью»,- говорится на сайте регионального МЧС.

Ранее метеорологи сообщали об аномально теплом и бесснежном ноябре, который выдался в Магаданской области. Снег выпал позже почти на месяц. Устойчивый снежный покров образовался только 22 ноября.

Синоптики предполагают, что сильнейший снегопад будет идти в Магадане несколько дней. Спасатели опасаются возникновения чрезвычайных ситуаций, образованию завалов, нарушению работы общественного транспорта, а также повреждений линий электропередач и связи.