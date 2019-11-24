Какао-детектив: преступники в Австрии устроили сложную операцию ради кражи 20 тонн шоколада

В Австрии неизвестные организовали сложную операцию, чтобы похитить 20 тонн шоколада стоимостью 50 тысяч евро. На фабрике планировали перевезти партию шоколадок из Австрии в Бельгию.

Руководство предприятия обратилось к местной компании-перевозчику. Те в свою очередь предложили контракт венграм, которые отдали работу грузовой компании из Чехии, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

В назначенный день на фабрику приехал грузовик с чешскими номерами, не вызвавший никаких подозрений у сотрудников. Была произведена погрузка. Однако автомобиль с шоколадом до Бельгии так и не доехал.

Полицейские выяснили, что неизвестный водитель чешского грузовика предоставил поддельные документы на получение шоколада. Более того номера машины не соответствовали бумагам, а на полуприцеп были прикреплены краденые номера. Расследование дела о похищении шоколада продолжается.