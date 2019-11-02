«Дорога памяти»: Антон Шипулин рассказал, как его дедушку в годы Войны спасло умение водить трактор

В специальном проекте «Дорога памяти» телеканала «Звезда» о фронтовиках вспоминают их потомки. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал о своем дедушке.

«В 1941 году в июле он был призван на фронт, в артиллерию. Первое время приходилось таскать большие пушки своими руками. У него были документы о том, что он прошел обучение на тракторе и его пересадили на автомобиль, и он уже возил более тяжелое оружие, гаубицы. И в этом плане ему, наверное, повезло, потому что из-за того, что это было дальнобойное оружие, он был подальше от линии атаки, от линии фронта.

Дед Вася был человеком, который обладал хорошей коммуникацией, и видимо где-то с кем-то договорился и ему дали такую почетную миссию - развозить спирт на передовую. И этим он большую часть времени и занимался. И вот как-то один раз, когда он вез спирт на линию фронта, его машину атаковала авиация. Получил ранения, после чего лежал какое-то время в госпитале. Вышел из госпиталя и закончил войну в 1945 году в Будапеште», - поделился Антон Шипулин.