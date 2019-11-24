Во Флориде поезд протаранил автомобиль: кадры с места
В результате столкновения погибли три человека.
© Фото: DaleRobin_, twitter
В США в юго-восточной части штата Флорида пассажирский поезд, принадлежащий компании Amtrak, протаранил легковой автомобиль. В результате инцидента погибли три человека, которые находились в машине.
Поезд следовал из Майами в Нью-Йорк. Внутри состава находились почти 200 человек, никто их них не пострадал.
В настоящий момент экстренные службы выясняют, что стало причиной столкновения.
Накануне в американском штате Калифорния поезд на полном ходу протаранил брошенный на железнодорожных путях жилой автофургон. Видеозапись инцидента опубликовали пользователи социальных сетей.