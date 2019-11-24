Во Флориде поезд протаранил автомобиль: кадры с места

В США в юго-восточной части штата Флорида пассажирский поезд, принадлежащий компании Amtrak, протаранил легковой автомобиль. В результате инцидента погибли три человека, которые находились в машине.

Поезд следовал из Майами в Нью-Йорк. Внутри состава находились почти 200 человек, никто их них не пострадал.

В настоящий момент экстренные службы выясняют, что стало причиной столкновения.

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Накануне в американском штате Калифорния поезд на полном ходу протаранил брошенный на железнодорожных путях жилой автофургон. Видеозапись инцидента опубликовали пользователи социальных сетей.