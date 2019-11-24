Россияне рассказали, какое путешествие хотели бы получить в подарок на Новый Год

Россияне мечтают о кругосветном путешествии. Такие результаты показало исследование, которое публикует РИА Новости со ссылкой на один из сервисов путешествий. Респондентам задавали один вопрос: «Какое путешествие в подарок вы бы мечтали получить от Деда Мороза?» и предлагали 10 вариантов ответа.

В опросе приняли участие 3 тысячи человек. Согласно результатам, каждый пятый россиянин, 19% от всех опрошенных, хочет отправиться кругосветное путешествие. При этом они попросили бы Деда Мороза, чтобы он уладил вопрос с работодателем из-за долгого отсутствия. Поездку на Камчатку, Байкал или Сахалин попросили бы у Дедушки Мороза 18% респондентов.

«Каждый седьмой респондент не против, если по велению Деда Мороза он окажется в какой-нибудь “дорогой” стране (например, Японии, Австралии или Новой Зеландии). Столько же людей мечтают оказаться на райских островах. У 13% желание скромное, на фоне остальных, — путешествие по Европе, 7% хотят, чтобы Дед Мороз пригласил их к себе в гости, 6% проголосовали за авторский тур с возможностью самостоятельно выбрать специфику (винный, фототур, яхт-тур и другие)», - говорится в результатах исследований.

Самыми непопулярными направлениями оказались поездки на сафари в Африку. О таком путешествии мечтают 2% участвующих в опросе. Отправиться на Северный полюс попросили бы Деда Мороза не более 3% респондентов. И 4% участников исследования ответили неопределенное – «куда-нибудь в горы».