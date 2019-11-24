Без слов-паразитов и негатива: составлены правила общения Земли с космонавтами

Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (оператор российского сегмента МКС) составили рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами (ЦУП) и космонавтами. Об этом говорится в совместном докладе двух организаций.

«Основными принципами ведения связи с экипажем пилотируемого космического аппарата являются: говорить ясно и отчетливо, скорость речи не должна превышать 100 слов в минуту; сохранять громкость передачи информации на постоянном уровне; переговоры должны быть краткими, технически грамотными, вестись с соблюдением правил произношения отдельных слов, четкой дикцией, исключением "слов-паразитов" и звуков запинания. Во время ведения переговоров с экипажем недопустимы любые некорректные и негативные высказывания на любые темы», - приводит РИА Новости текст доклада.

Отмечается, что составленные рекомендации базируются на приказе Министерства транспорта от 2012 года о порядке осуществления радиосвязи в воздушном пространстве РФ. Они уже внедрены в работу ЦУП и дали первые результаты.

«Опыт их практического использования позволил повысить оперативность и эффективность выполнением экипажем МКС полетных задач, сократить ошибочную деятельность экипажа», - отмечают авторы доклада.

Сейчас в рамках общения специалисты ЦУП и члены экипажа МКС поддерживают гармоничные и слаженные отношения и соответствующий уровень взаимного доверия и уважения. Кроме того, они учитывают международный характер программы МКС и участие в ней представителей разных культур.