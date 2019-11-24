Джонсон рассказал, что будет делать в случае победы на выборах

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что если его партия победит на выборах, то очередные дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом будут проведены до Рождества.

Среди прочих обещаний, которые содержатся в манифесте Консервативной партии, - увеличение налога на приобретение недвижимости в Великобритании иностранными гражданами и корпорациями.

Глава кабмина официально представит манифест днем в воскресенье 24 ноября, но основные положения документа были обнародованы уже в субботу.

«Моим предрождественским подарком стране станет возвращение законопроекта в парламент до праздничных каникул, и возвращение парламента к службе народу», - говорится в сообщении премьера.

Кроме того, манифест содержит обещания по «заморозке» налога на прибыль, НДС и сборов на национальное страхование, а также по созданию новых рабочих мест.

Всеобщие выборы в Соединенном Королевстве пройдут 12 декабря. Консерваторы хотят осуществить Brexit 31 января, либерал-демократы выступают за сохранение членства в Евросоюзе, лейбористы обещают проведение нового референдума.

Стоит отметить, что досрочные выборы стали результатом политического кризиса из-за Brexit.