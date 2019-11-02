МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений слов Эммануэля Макрона об «украинских бандах», сообщила 1 ноября пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Екатерина Зеленко.

Ранее Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил, что предпочитает «легальных иммигрантов» из Африки вместо «нелегальных украинских или болгарских банд».

В ходе обсуждении вопросов, касающихся проблематики миграции и законного трудоустройства, слова Макрона «были выдернуты из контекста», разъяснил французский посол. Он добавил, что у Парижа нет претензий к легально въезжающим гражданам Украины.

Зеленко согласилась, заявив, что «между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран».