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МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

Ирина Егорова
04:39 02.11.2019
В одном интервью Макрон предпочел «легальных мигрантов» из Африки «нелегальным украинским бандам».
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
© Фото: Pierre Marchal ZUMAPRESS.com Globallookpress

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений слов Эммануэля Макрона об «украинских бандах», сообщила 1 ноября пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Екатерина Зеленко.

Ранее Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил, что предпочитает «легальных иммигрантов» из Африки вместо «нелегальных украинских или болгарских банд».

В ходе обсуждении вопросов, касающихся проблематики миграции и законного трудоустройства, слова Макрона «были выдернуты из контекста», разъяснил французский посол. Он добавил, что у Парижа нет претензий к легально въезжающим гражданам Украины.

Зеленко согласилась, заявив, что «между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран».

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