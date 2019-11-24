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В ООН заступились за права прихожан УПЦ МП на Украине

Тамара Астапенкова
03:28 24.11.2019
В Комитете по правам человека ООН не поддержали решение суда о выселении общины из принадлежащего им Спасо-Преображенского храма в Ивано-Франковске.
В ООН заступились за права прихожан УПЦ МП на Украине
© Фото: galka.if.ua

В Комитете по правам человека ООН не поддержали решение суда о выселении общины Украинской православной церкви Московского патриархата из принадлежащего им Спасо-Преображенского храма в Ивано-Франковске.

В ООН обратилась организация «Общественная Правозащита» от имени архиепископа Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима.  По словам главы НПО Олега Денисова, правозащитники длительное время наблюдали за систематическими нарушениями прав верующих УПЦ, но надлежащей реакции со стороны властей не было.

«Дело о выселении Ивано-Франковской епархии и религиозной общины УПЦ из принадлежащего им здания является резонансным, поскольку государственные органы предприняли прямые шаги, направленные на выселение верующих из принадлежащего им с 1991 года здания», - приводит слова Денисова портал «Союз православных журналистов».

Олег Денисов добавил, что 15 октября 2019 года Львовский апелляционный хозяйственный суд обязал верующих освободить здание Спасо-Преображенского храма в Ивано-Франковске, которое находится в аренде УПЦ с 1991 года.

Через месяц, 14 ноября, было открыто исполнительное производство на выселение верующих, которые выиграли несколько судебных процессов о несогласии с расторжением договора об аренде храмом.

«Комитет по правам человека ООН принял обоснованное и справедливое решение, и теперь верующие УПЦ не могут быть выселены из принадлежащих им зданий», – подытожил Денисов.

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