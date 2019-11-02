Полиция назвала гражданство 39 погибших в «грузовике смерти» в Эссексе

В конце октября британская полиция обнаружила 39 погибших в фургоне грузовика в графстве Эссекс. Первого ноября стало известно, что мигранты были гражданами Вьетнама, а не Китая.

«Полиция продолжает работать над идентификацией личностей погибших. На данный момент мы уверены в том, что жертвы были гражданами Вьетнама, мы связались с вьетнамским правительством. Мы также связались напрямую с семьями во Вьетнаме и Британии», - говорится в заявлении полиции.

Правоохранители пока не разгласила имена погибших, так как требуется официальное заключение главного коронера Великобритании, который подтвердит гражданство и личности погибших.

Грузовик прибыл в Великобританию из Болгарии. По предварительным данным, людей заперли в морозильной камере кузова, где температура воздуха составляла примерно -25 градусов.

Погибшие перед смертью пытались связаться со своими родными, отправляли СМС.

По подозрению в причастности к убийству и торговле людьми задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог.

Еще один подозреваемый, 23-летний Имон Харрисон был задержан 1 ноября в Дублине. Именно Харрисон мог доставить фургон, в котором впоследствии нашли тела погибших, в бельгийский Зебрюгге перед отправкой его в Британию.