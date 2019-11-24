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Салливан назвал условия для улучшения отношений России и США

Роман Захаров
02:37 24.11.2019
Во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заместитель госсекретаря США Джон Салливан сообщил, что Москва должна «отказаться от усилий по подрыву демократических процессов» Вашингтона.  
Салливан назвал условия для улучшения отношений России и США
© Фото: United States Institute of Peace

Улучшение российско-американских отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям. Такое заявление сделал заместитель госсекретаря США, кандидат на пост американского посла в Москве Джон Салливан в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Японии.

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву демократических процессов США», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров раскрыл главную тему беседы с Джоном Салливаном на полях G20.

В 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после государственного переворота на Украине.

Вопрос мирного урегулирования в Донбассе обсуждается в том числе во время встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих действия по деэскалации конфликта. Тем не менее, столкновения между сторонами идут до сих пор.

Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию ситуации.

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