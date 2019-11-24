Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Tesla получила 146 тысяч заказов на электромобили Cybertruck

Тамара Астапенкова
02:36 24.11.2019
Илон Маск считает, что его Cybertruck похож на броневик из пехоты будущего.
Tesla получила 146 тысяч заказов на электромобили Cybertruck
© Фото: Tesla, twitter

Изобретатель и предприниматель Илон Маск заявил, что его компании Tesla уже поступило 146 тысяч заказов на новый электромобиль, пикап Cybertruck.

Ранее пришла презентация этого футуристического бронированного творения на электроприводе. Сообщалось, что пикап обладает грузоподъемностью 1,5 тонны и изготовлен из особого сплава, который применяется в производстве космических ракет SpaceX.

Сам инженер считает, что его Cybertruck похож на броневик из пехоты будущего. Маск признался, что вдохновлялся фильмом «Бегущий по лезвию», действие которого происходит в ноябре 2019 года.

«Сегодня уже поступило 146 тысяч заказов, из которых 42% идут с двумя моторами, 41% - с тремя, 17% - с одним... И это без рекламы и какого-то платного продвижения», - написал Илон Маск в своем Twitter.

На сайте Tesla можно заказать Cybertruck в трех комплектациях. Самая бюджетная будет стоит 39 тысяч 990 долларов (более 2,5 миллионов рублей). Самая дорогая модель с тремя электромоторами и запасом хода в 500 миль обойдется в 69 тысяч 990 долларов (более 4,5 миллионов рублей).

Во время презентации пикапа Маск заявил, что автомобиль не похож ни на один другой. Аккумуляторы заряжаются от обычной сети и в зависимости от комплектации способны обеспечить 400, 500 или 800 километров хода.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.11.2019, 00:46
В НАТО заявили, что не видят выгоды в конфликте с РФ
Дата23.11.2019, 14:28
Расчеты ОТК «Искандер-М» провели электронные пуски в Ивановской области
Дата23.11.2019, 12:50
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.11.2019, 14:14
Путин заявил о расширении линейки разведывательных и ударных беспилотников
Дата23.11.2019, 15:46
Дефицитная колбаса, модные джинсы и слежка КГБ: как жили фарцовщики и спекулянты в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:00 В стране и мире
Джонсон рассказал, что будет делать в случае победы на выборах
02:37 В стране и мире
Салливан назвал условия для улучшения отношений России и США
02:36 В стране и мире
Tesla получила 146 тысяч заказов на электромобили Cybertruck
02:03 В стране и мире
Врач назвала продукты, способные заменить лекарства
01:51 Спорт
Виктор Ан вернется к соревнованиям на этапе Кубка мира в Шанхае
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Малайзии умер последний суматранский носорог
Директор Заворотнюк объяснила исчезновение из соцсетей Чернышева фотографий с актрисой
Tesla получила 146 тысяч заказов на электромобили Cybertruck
Видео
Ассенизаторы потушили горящий BMW X6 неожиданным образом: видео
Видео
Собачий форсаж: пес за рулем авто час сдавал назад и попал на видео
Названы реальные причины ухода Ельцина в отставку
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.