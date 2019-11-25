Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Звездные войны»: как западные страны готовятся к боевым действиям в космосе

Василиса Морозова
Владислав Кустов
00:26 25.11.2019
Пока в НАТО говорят об обороне, в США уже готовятся создать космическое оружие по примеру известной программы Рейгана «Звездные войны».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay

В НАТО не собираются прекращать гонку вооружений. Генсек альянса Йенс Столтенберг сделал на неделе громкое заявление: отныне космос - это пятая область проведения военных операций НАТО, вслед за земной, морской, воздушной и кибер-сферами.

Сразу выводить оружие на орбиту, пока вроде бы не планируют. По словам экспертов, многие гражданское спутники уже легко можно применять в военных целях. Причем, если раньше речь шла только о шпионаже или передаче информации, то новые технологии открывают и новые возможности.

Вполне вероятно, что те частные гражданские космические аппараты, которые сейчас сотнями запускают на орбиту, к примеру спутники Илона Маска, через несколько лет станут активными участниками боевых действий.

«Около 2000 спутников сейчас находятся на орбите Земли, примерно половина из них принадлежат странам НАТО», - напомнил генсек альянса.

Столтенберг четко дал понять, что признавая космос пятой зоной военных действий, блок будет только наращивать свою мощь. Первыми о космических операциях заговорили США.

«Мы признаем, что космос - это новая сфера боевых действий, где лидерство должно принадлежать Космическим войскам. В будущий бюджет будут заложены инвестиции в космическую составляющую противоракетной обороны. Это новая технология. В конечном счете это будет очень большая часть нашей защиты и, очевидно, нашего нападения», - заявлял Трамп.

Американские «джедаи и их подаваны» уже встречали сопротивление в ООН, когда Россия и Китай выступили там с проектом о запрете размещения оружия на орбите. Теперь, когда милитаризацию космического пространства поддерживают сразу десятки стран - пространства для маневров становится больше.  

«Я ожидаю, что министры признают космическое пространство в качестве сферы операций наряду с сушей, морским, воздушным и киберпространством. Космос важен для осуществляемых НАТО обороны и сдерживания. Для раннего предупреждения, обороны и навигации», - добавил генсек североатлантического блока.

Пока Столтенберг говорит об обороне, в США уже готовятся создать космическое оружие по примеру известной программы Рейгана «Звездные войны». Для этого Соединенным Штатам нужен повод. Генерал ВВС США Джон Хайтен уже призвал американское разведсообщество проверить возможности России и Китая вести космическую войну.

«Когда наши противники быстро идут вперед, у нас нет времени раздумывать. Да, чтобы построить оружие нужно время. За 25 лет мы построили кое-какие космические мощности и немного ракет. Но у противников на это ушло 10 лет», - сказал зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов США.

Начинается игра на опережение. В международной политике есть два лагеря: в одном Россия и Китай выступают за ограничение военного присутствия в космосе, в другом - НАТО - за его умеренную милитаризацию. У Москвы есть лазерный комплекс «Пересвет» и зенитно-ракетная система С-500, способные поражать цели в ближнем космосе. Однако открывать еще один фронт, увеличивая эскалацию Москва не хочет.

«Призываем страны НАТО поддержать наши усилия, направленные на недопущение гонки вооружений в космическом пространстве, что способно самым негативным образом сказаться на международной безопасности и стратегической стабильности. Исходим из того, что превращение космоса в арену вооруженного противостояния не отвечало бы интересам безопасности ни одной из стран мира, включая сами государства-члены НАТО», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На словах НАТО данную точку зрения поддерживает и «Звездных войн» не желает. Никакого оружия на орбите якобы не будет, только спутники наблюдения и связи, все в рамках гуманизма и ради поддержания мира.

«НАТО, Запад до последнего момента будут стараться быть легитимными, то есть такого рода и другого заявления, они будут делать, стараться сохранять лицо, даже если нужно быть благородными партнерами, до тех пор пока не возникнет какая-нибудь угроза, которую они посчитают несовместимой со спокойным ведением жизни или какая-нибудь выгода. В этом случае они могут все сделать по-своему и совершенно неожиданно», - предположил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Антюшин.

Все это одна сторона медали, а на другой - готовые достижения американских частных производителей космических технологий. Для экспансии в космос даже не обязательно создавать официальные военные структуры, потому что все уже сделал бизнес. Эксперты видят его неприкрытые связи с Пентагоном.

«Военные - основные пользователи спутников. Так что они, скорее всего, покупают у Илона Маска и прочих возможность быстрого доступа к спутникам, чтобы рассмотреть какой-то объект на Земле или обеспечить связь своим группировкам», - пояснил директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц.

К 2020 году компания Илона Маска SpaceX планирует вывести на орбиту 12 тысяч спутников, в шесть раз больше, чем человечество запустило за всю историю. Спутники должны обеспечить дешевый и высокоскоростной интернет-канал, в том числе по технологии 5G.

Вместе с этим на Земле уже есть оружие, которое вполне подходит для использования в космосе. По сути, сигнал 4G, который принимает ваш смартфон и излучение в вашей микроволновой печи - это одна сверх-частота. Разница только в мощности батарейки. Между спутниками Маска и новейшей микроволновой пушкой разница такая же. Кто знает, возможно спутники Маска легко смогут выводить из строя и сбивать с толку электронику противника. Тем более, что то самое микроволновое оружие уже не раз применяли в боевых действиях.

Во время войны в зоне Персидского залива в 1991 году ВМС США применяли крылатые ракеты «Томагавк» с ЭМИ-боеголовками для подавления радиоэлектронных средств противника, особенно РЛС системы ПВО.

В самом начале войны с Ираком в 2003 году взрывом одной ЭМИ-бомбы была выведена из строя вся электронная аппаратура телецентра в Багдаде.

В 2018 году американский производитель вооружения Raytheon на полигоне в Оклахоме испытал микроволновую HPM (High powered microwave) и лазерную HEL (High-energy laser) пушки, которые в совокупности дистанционно обезвредили 45 беспилотных летательных аппаратов и 6 наземных мин.

Во время бомбардировок Белграда НАТО использовало ракеты, которые улавливали радиосигналы и летели на их источники, их главной целью были югославские РЛС. Сербы нашли выход, они обманывали боеголовки с помощью микроволновок. Просто снимали дверцы и включали их на полную мощность. Ракеты тогда вместо стратегических объектов поражали бытовые приборы.

Однако это не единственное возможное средство боевых действий в космосе. В США давно ведут разработку аппарата, способного ремонтировать спутники прямо в космосе. По мнению экспертов, такой аппарат вполне может заниматься и перепрошивкой программного обеспечения чужих спутников, то есть их захватом.

Частные компании позволяют США и НАТО еще и значительно увеличить скорость развития технологий. Маску, например, гораздо проще проводить испытания, его не сдерживает бюрократические условности, как в госпрограммах. Вместе с этим возрастают и риски. На днях мир потешался над прототипом многоразовой ракеты Starship, который взорвался во время испытаний.

Впрочем, шутки шутками, а первые 120 спутников из тех самых 12 тысяч запустить на орбиту ему удалось. В мае земляне наблюдали, как они огненным змеем прошлись по небосклону.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.11.2019, 10:28
Энергетикам удалось восстановить теплоснабжение в 113 домах Новосибирска
Дата25.11.2019, 02:00
Под прикрытием снегопада: бомбовый удар Ми-24 и Ми-8АМТШ показали на видео
Дата24.11.2019, 10:09
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.11.2019, 14:14
Путин заявил о расширении линейки разведывательных и ударных беспилотников
Дата24.11.2019, 18:43
Тайна белого движения: что было в проданных в Париже архивах Колчака
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:00 Армия
Видео
Под прикрытием снегопада: бомбовый удар Ми-24 и Ми-8АМТШ показали на видео
01:57 В стране и мире
В США рассекретили данные об агенте ЦРУ из ближайшего окружения Фиделя Кастро
01:57 В стране и мире
Видео
Дебют Ми-38, огромный лайнер А-380 и Як-130: итоги аэрокосмической выставки в Дубае
01:11 В стране и мире
Видео
Карусель, карусель: рыбаки покатались на льдине, чтобы разбудить карася
01:02 ОПК
Главком сухопутных войск РФ назвал сроки поставки нового танка Т-90М
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы 10 продуктов, которые могут заменить лекарства
Видео
Пригожин призвал перестать «колбасить» Ротару
Видео
Машины в куски: кадры с места массовой аварии под Хабаровском
Видео
В Индии «летающая» машина убила человека: видео
«До глубины души»: мать Юлии Началовой обратилась к поклонникам певицы
Видео
Собачий форсаж: пес за рулем авто час сдавал назад и попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.