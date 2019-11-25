«Звездные войны»: как западные страны готовятся к боевым действиям в космосе

В НАТО не собираются прекращать гонку вооружений. Генсек альянса Йенс Столтенберг сделал на неделе громкое заявление: отныне космос - это пятая область проведения военных операций НАТО, вслед за земной, морской, воздушной и кибер-сферами.

Сразу выводить оружие на орбиту, пока вроде бы не планируют. По словам экспертов, многие гражданское спутники уже легко можно применять в военных целях. Причем, если раньше речь шла только о шпионаже или передаче информации, то новые технологии открывают и новые возможности.

Вполне вероятно, что те частные гражданские космические аппараты, которые сейчас сотнями запускают на орбиту, к примеру спутники Илона Маска, через несколько лет станут активными участниками боевых действий.

«Около 2000 спутников сейчас находятся на орбите Земли, примерно половина из них принадлежат странам НАТО», - напомнил генсек альянса.

Столтенберг четко дал понять, что признавая космос пятой зоной военных действий, блок будет только наращивать свою мощь. Первыми о космических операциях заговорили США.

«Мы признаем, что космос - это новая сфера боевых действий, где лидерство должно принадлежать Космическим войскам. В будущий бюджет будут заложены инвестиции в космическую составляющую противоракетной обороны. Это новая технология. В конечном счете это будет очень большая часть нашей защиты и, очевидно, нашего нападения», - заявлял Трамп.

Американские «джедаи и их подаваны» уже встречали сопротивление в ООН, когда Россия и Китай выступили там с проектом о запрете размещения оружия на орбите. Теперь, когда милитаризацию космического пространства поддерживают сразу десятки стран - пространства для маневров становится больше.

«Я ожидаю, что министры признают космическое пространство в качестве сферы операций наряду с сушей, морским, воздушным и киберпространством. Космос важен для осуществляемых НАТО обороны и сдерживания. Для раннего предупреждения, обороны и навигации», - добавил генсек североатлантического блока.

Пока Столтенберг говорит об обороне, в США уже готовятся создать космическое оружие по примеру известной программы Рейгана «Звездные войны». Для этого Соединенным Штатам нужен повод. Генерал ВВС США Джон Хайтен уже призвал американское разведсообщество проверить возможности России и Китая вести космическую войну.

«Когда наши противники быстро идут вперед, у нас нет времени раздумывать. Да, чтобы построить оружие нужно время. За 25 лет мы построили кое-какие космические мощности и немного ракет. Но у противников на это ушло 10 лет», - сказал зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов США.

Начинается игра на опережение. В международной политике есть два лагеря: в одном Россия и Китай выступают за ограничение военного присутствия в космосе, в другом - НАТО - за его умеренную милитаризацию. У Москвы есть лазерный комплекс «Пересвет» и зенитно-ракетная система С-500, способные поражать цели в ближнем космосе. Однако открывать еще один фронт, увеличивая эскалацию Москва не хочет.

«Призываем страны НАТО поддержать наши усилия, направленные на недопущение гонки вооружений в космическом пространстве, что способно самым негативным образом сказаться на международной безопасности и стратегической стабильности. Исходим из того, что превращение космоса в арену вооруженного противостояния не отвечало бы интересам безопасности ни одной из стран мира, включая сами государства-члены НАТО», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На словах НАТО данную точку зрения поддерживает и «Звездных войн» не желает. Никакого оружия на орбите якобы не будет, только спутники наблюдения и связи, все в рамках гуманизма и ради поддержания мира.

«НАТО, Запад до последнего момента будут стараться быть легитимными, то есть такого рода и другого заявления, они будут делать, стараться сохранять лицо, даже если нужно быть благородными партнерами, до тех пор пока не возникнет какая-нибудь угроза, которую они посчитают несовместимой со спокойным ведением жизни или какая-нибудь выгода. В этом случае они могут все сделать по-своему и совершенно неожиданно», - предположил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Антюшин.

Все это одна сторона медали, а на другой - готовые достижения американских частных производителей космических технологий. Для экспансии в космос даже не обязательно создавать официальные военные структуры, потому что все уже сделал бизнес. Эксперты видят его неприкрытые связи с Пентагоном.

«Военные - основные пользователи спутников. Так что они, скорее всего, покупают у Илона Маска и прочих возможность быстрого доступа к спутникам, чтобы рассмотреть какой-то объект на Земле или обеспечить связь своим группировкам», - пояснил директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц.

К 2020 году компания Илона Маска SpaceX планирует вывести на орбиту 12 тысяч спутников, в шесть раз больше, чем человечество запустило за всю историю. Спутники должны обеспечить дешевый и высокоскоростной интернет-канал, в том числе по технологии 5G.

Вместе с этим на Земле уже есть оружие, которое вполне подходит для использования в космосе. По сути, сигнал 4G, который принимает ваш смартфон и излучение в вашей микроволновой печи - это одна сверх-частота. Разница только в мощности батарейки. Между спутниками Маска и новейшей микроволновой пушкой разница такая же. Кто знает, возможно спутники Маска легко смогут выводить из строя и сбивать с толку электронику противника. Тем более, что то самое микроволновое оружие уже не раз применяли в боевых действиях.

Во время войны в зоне Персидского залива в 1991 году ВМС США применяли крылатые ракеты «Томагавк» с ЭМИ-боеголовками для подавления радиоэлектронных средств противника, особенно РЛС системы ПВО.

В самом начале войны с Ираком в 2003 году взрывом одной ЭМИ-бомбы была выведена из строя вся электронная аппаратура телецентра в Багдаде.

В 2018 году американский производитель вооружения Raytheon на полигоне в Оклахоме испытал микроволновую HPM (High powered microwave) и лазерную HEL (High-energy laser) пушки, которые в совокупности дистанционно обезвредили 45 беспилотных летательных аппаратов и 6 наземных мин.

Во время бомбардировок Белграда НАТО использовало ракеты, которые улавливали радиосигналы и летели на их источники, их главной целью были югославские РЛС. Сербы нашли выход, они обманывали боеголовки с помощью микроволновок. Просто снимали дверцы и включали их на полную мощность. Ракеты тогда вместо стратегических объектов поражали бытовые приборы.

Однако это не единственное возможное средство боевых действий в космосе. В США давно ведут разработку аппарата, способного ремонтировать спутники прямо в космосе. По мнению экспертов, такой аппарат вполне может заниматься и перепрошивкой программного обеспечения чужих спутников, то есть их захватом.

Частные компании позволяют США и НАТО еще и значительно увеличить скорость развития технологий. Маску, например, гораздо проще проводить испытания, его не сдерживает бюрократические условности, как в госпрограммах. Вместе с этим возрастают и риски. На днях мир потешался над прототипом многоразовой ракеты Starship, который взорвался во время испытаний.

Впрочем, шутки шутками, а первые 120 спутников из тех самых 12 тысяч запустить на орбиту ему удалось. В мае земляне наблюдали, как они огненным змеем прошлись по небосклону.