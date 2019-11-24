Замминистра здравоохранения назвал Вербицкую выдающимся филологом

В Санкт-Петербурге не стало знаменитого филолога Людмилы Вербицкой. Почетному президенту Российской академии образования и бывшему ректору СПбГУ было 83 года. О ее смерти высказался заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

«Умерла Людмила Алексеевна Вербицкая, выдающийся филолог, президент СПбГУ и почетный президент РАО. Вечная память», - написал Салагай.

Людмила Вербицкая - российский лингвист-русист. В 1994 году она стала первой женщиной, которую назначили ректором СПбГУ. При ее руководстве открылись новые факультеты - международных отношений и медицинский. В 2008 году она стала президентом СПбГУ, с 2010 года - деканом филфака, а в 2011 году - почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета.

Дата и место похорон Вербицкой станут известны позже.