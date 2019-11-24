Трое горняков пропали после задымления в шахте в Коми

Трое горняков пропали после задымления в шахте «Яреганефть» в Коми, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

По данным спасателей, в шахте всего находилось 45 горняков. Спасателям удалось эвакуировать 33 человека. В настоящее время работа шахты остановлена.

«Всего в шахте "Яреганефть" находилось 45 человек, судьба трех человек неизвестна. Еще девять рабочих остаются в шахте. Они в безопасности», - отметили в экстренном ведомстве.

Задымление возникло в уклонном блоке шахты, пишет ТАСС, Эвакуированные работники за медицинской помощью не обращались. На месте работают 12 горноспасателей.

Как сообщили в СУ СК России по республике, по факту задымления в нефтешахте в Ухте следователи начали проведение доследственной проверки.