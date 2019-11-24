Врач назвала продукты, способные заменить лекарства

Существуют продукты, которые позволяют укреплять здоровье и даже заменить лекарства, считает врач Франциска Рубин. Благодаря здоровому питанию, можно избежать многих болезней. Но при назначении доктором лекарственных препаратов отказываться от них все-таки не стоит, уточнила эксперт.

Специалист по питанию назвала 10 продуктов: это овес, имбирь, мед, картофель, куркума, капуста, различные масла, лимон, лук и соль. Их не обязательно включать в свой ежедневный рацион, их можно использовать в качестве масок или компрессов, добавила Франциска.

Капуста, как и овсянка, нужна для поддержания здоровой микрофлоры в кишечнике. Капуста полезна для зрения, а овес понижает уровень холестерина. Отвар из овса не только успокаивает кожу, но и помогает справиться с нейродермитами, объяснила врач изданию Focus.

Отварные картофельные клубни облегчат страдания при изжоге. Луковый суп нужно есть при цистите, а при головной боли пить кофе с лимоном, говорит Рубин. Кроме того лимон отлично отбеливает и смягчает кожу, особенно на локтях и стопах.

Доктор добавила, что маска из меда и куркумы облегчит состояние кожи при акне или сыпи. Мед необходим при бронхите, а компресс с ним помогает при артрозе, при подагре отличным средством являются солевые ванночки. Растительные масла укрепляют здоровье сердца. Оливковое масло полезно для сосудов, а масло тимьяна нужно втирать в грудь при бронхите.

Ранее диетологи назвали продукты, которые укрепляют иммунитет. Они посоветовали есть овощи и фрукты, особенно ярких цветов, зелень, орехи, цельнозерновой хлеб и яйца.