Как машине не замерзнуть зимой: эксперт назвал главные ошибки автомобилистов

Автоэксперт рассказал, что чаще всего замерзает в автомобилях с приходом зимы, и что нужно делать, чтобы этого избежать.

В первую очередь, отмечается, что после мойки в холодное время года у автомобиля могут намертво замерзнуть ручки дверей. Чтобы открыть машину без проблем, после воздействия воды рекомендуется насухо вытереть стыки ручек. Но в случае, когда ручки выдвигаются с помощью электроприводов, без посторонней помощи уже не обойтись.

Сюда же эксперт относит проблему с дверными уплотнителями, которые также примерзнут в аналогичной ситуации. Чтобы этого не произошло, необходимо проводить те же действия - протирать уплотнители и по нескольку раз в сезон обрабатывать их силиконовой смазкой.

Примерзнуть к автомобилю могут и стеклоочистители. Для этого даже не необходимо мыть его. В данном случае следует следить за тем, чтобы не оставлять их во включенном положении, заглушая машину, так как, примерзнув, но желая двигаться, они могут вывести из строя моторчик или предохранитель, и тогда потребуется уже серьезный ремонт.

Эксперт советует после ночной стоянки «разминать» рукой боковые зеркала с электроприводом складывания, так как механизм зачастую бывает связан с центральным замком, и если зеркало замерзнет, при его открытии детали устройства могут повредиться.

Снег на боковых стеклах может стать еще одной зимней бедой автолюбителя: электростеклоподъемники перестают работать, когда подтаявшая на них вода стекает под уплотнитель и замерзает. Иногда становится достаточно провести в этом месте скребком, но иногда это не помогает. Использование кнопок поднятия и опускания стекол в таком случае также может привести к порче моторчика или предохранителя.

По словам эксперта, которого цитирует издание «За рулем», в ночь после мойки также не рекомендуется использовать ручной тормоз, так как он может примерзнуть к тормозам и движение автомобиля может стать фактически невозможным.