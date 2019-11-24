«Главный русист планеты»: президент РАО рассказал о Людмиле Вербицкой

Знаменитый филолог, президент СПбГУ Людмила Вербицкая была главным русистом планеты. Об этом РИА Новости рассказал президент РАО Юрий Зинченко.

Он назвал Вербицкую великими человеком и прекрасным организатором.

По словам Зинченко, траурные мероприятия должны состояться в среду, 27 ноября. О месте ее похорон будет сообщено позже.

Людмила Алексеевна являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреатом множества престижных премий в области лингвистики. С 1994 по 2008 Вербицкая занимала должность ректора Санкт-Петербургского государственного университета, а с 2008 года - президента СПбГУ.