«Главный русист планеты»: президент РАО рассказал о Людмиле Вербицкой
Президент СПбГУ скончалась в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни в воскресенье, 24 ноября.
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
Знаменитый филолог, президент СПбГУ Людмила Вербицкая была главным русистом планеты. Об этом РИА Новости рассказал президент РАО Юрий Зинченко.
Он назвал Вербицкую великими человеком и прекрасным организатором.
По словам Зинченко, траурные мероприятия должны состояться в среду, 27 ноября. О месте ее похорон будет сообщено позже.
Людмила Алексеевна являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреатом множества престижных премий в области лингвистики. С 1994 по 2008 Вербицкая занимала должность ректора Санкт-Петербургского государственного университета, а с 2008 года - президента СПбГУ.