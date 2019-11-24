Музыкальный сюрприз: оркестр МВД устроил флешмоб в перинатальном центре в День матери

Оркестр московской полиции устроил пациенткам перинатального центра в подмосковной Балашихе настоящий праздник. В честь Дня матери сотрудники МВД подготовили для женщин музыкальный сюрприз.

На автоподъемниках мужчины поднялись к окнам палат, где находились молодые мамы, и сыграли композицию «Колыбельная медведицы», а также подарили цветы.

«Кроме этого, оркестр устроил музыкальный праздник в холле перинатального центра с шарами и цветами. Полицейские поздравили женщин и поблагодарили всех врачей, медсестер и сотрудников за их важный труд», – сообщается на официальном сайте МВД РФ.

В истории этого перинатального центра подобный праздник – первый. Мамы были в восторге.

«Как в сказке, подъехали на подъемных кранах! Играли музыку, которая тронула меня до глубины души, я плакала», - поделилась своими впечатлениями пациентка Марина.

В России День матери был учрежден указом Бориса Ельцина в 1998 году. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.