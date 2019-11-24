В Санкт-Петербурге на 84-м году жизни умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заявление вуза.

О дате и месте ее похорон будет сообщено позже.

Людмила Алексеевна являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреатом множества престижных прений в области лингвистики. С 1994 по 2008 Вербицкая занимала должность ректора Санкт-Петербургского государственного университета, а с 2008 года - президента СПбГУ.