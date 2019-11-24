Гимнастка упала, закрутившись под куполом цирка в Белгороде: видео
По предварительным данным, в результате падения артистка получила перелом ноги.
© Видео: Белгород №1 © Фото: Белгород №1
В Белгороде произошел несчастный случай с артисткой цирка - во время выступления воздушная гимнастка сорвалась и упала из-под купола.
Инцидент произошел во время гастрольного выступления Санкт-Петербургского цирка «Империал». Во время выполнения скоростного кручения на высоте, артистка не удержалась и упала. Видео происшествия опубликовал паблик «Белгород №1».
Сотрудники цирка вынесли гимнастку с арены. Данные о состоянии ее здоровья уточняются, по предварительным данным, она получила перелом ноги.