Объявлен победитель «Детского Евровидения - 2019»
Зрителям предоставили возможность голосовать за свою страну, но выбирать было необходимо как минимум троих участников.
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Представительница Польши Виктория Габор стала победительницей международного конкурса исполнителей «Детское Евровидение - 2019». Финал музыкального соревнования прошел в городе Гливице.
Результатом полячки стали победные 278 баллов. Вторым стал представитель Казахстана, третье место осталось за Испанией.
Победа присуждалась по совокупному результату голосования профессионального жюри и зрителей на сайте конкурса. Выбирать среди участников было необходимо минимум троих, а также можно было проголосовать за собственную страну.