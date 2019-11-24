Объявлен победитель «Детского Евровидения - 2019»

Победа присуждалась по совокупному результату голосования профессионального жюри и зрителей на сайте конкурса. Выбирать среди участников было необходимо минимум троих, а также можно было проголосовать за собственную страну.

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