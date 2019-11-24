Опубликованы кадры мощного пожара в ресторане Сургута
Из здания были эвакуированы более 60 посетителей, один человек пострадал.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
Крупный пожар в здании ресторана «Кристалл» в Сургуте локализован на площади 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ведомство опубликовало видео и фото с места происшествия.
С огнем борются 36 пожарных и 13 единиц техники.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 3,6 тысячи квадратных метров.
Из ресторана были эвакуированы более 60 посетителей, один человек пострадал и самостоятельно обратился за медицинской помощью.
Причины возгорания выясняются.