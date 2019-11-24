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Агент Борис: как в Британии нашли «компромат» на премьера Джонсона в центре Лондона

Евгений Ксензенко
21:19 24.11.2019
Любители детективов англичане нашли подходящую фигуру для спекуляций: Brexit - это «план» Москвы и британского премьер-министра со слишком русским именем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Andrew Parsons, Globallookpress

Британские власти давно овладели немудреной политикой – если не знаешь, как справиться с оппонентом, назови его русским агентом и ставленником Кремля. Новым удостоенным этой почетной участи стал премьер-министр страны Борис Джонсон.

Судя по прозрачным намекам британской прессы, его они считают то ли глубоко законспирированным агентом русского влияния, то ли кадровым сотрудником ФСБ. Аргумент у СМИ простой - если Джонсон выступает за Brexit, значит, точно связан с Россией. А еще у Джонсона прадед родом из России, значит, точно шпион.

В соответствии с секретным докладом комитета по разведке и безопасности, над которым работали эксперты британских спецслужб, а также, если верить СМИ, бывший офицер Mi6 и автор скандального досье на американского лидера Дональда Трампа Кристофер Стил, многие уже записали Джонсона в агенты «русского влияния». Премьер-министра обвиняют в намеренной задержке выхода доклада накануне выборов. Джонсон отбивается - все идет по плану, да и вообще, «российский след» в британской политике - фантазия.

В Англии любят детективы, а тем более - когда есть подходящая фактура для спекуляций. Brexit - это же явно «план» Москвы и Бориса: придуман в Кремле, а Борис - кстати, слишком русское имя - просто получил инструкции на итальянской конспиративной вилле.

В русские «шпионы» попытались записать даже советника Бориса Джонсона Доминика Каминнгса, в Британии известного в качестве серого кардинала Даунинг-стрит. Недавно политики вспомнили, что он три года проработал в России в середине 90-х годов, и решили на всякий случай попросить правительство проверить его.

Обвинять Россию стало частью культуры современной Британии. Россия виновата в экономических проблемах, Россия виновата в Brexit, Россия виновата в так называемых проблемах безопасности Британии. Россия виновата в том, что кто-то недавно взломал сайт лейбористской партии.

Такие вездесущие российские хакеры уже стали поводом для шуток, но для Британии остаются «страшной угрозой». К ней теперь добавились еще и русские олигархи, живущие в Лондоне. Ко всему прочему, они еще и делают пожертвования на партийные нужды консерваторов.

Компромат на Джонсона можно найти в самом центре Лондона: в его бытность мэром, он разрешил отмечать в городе славянский праздник Масленицы – явное проявление симпатии к России.

Джонсон превратился в удобную мишень для оппонентов. Подобная ситуация происходила практически 100 лет назад, когда Григорий Зиновьев якобы написал письмо в поддержку лейбористской партии, что было явным подлогом. История с тем, что Россия влияет на британские выборы, очень старая. Но это все равно повторяется и повторяется снова и снова.

Так, в Британии появился премьер-министр, которого можно периодически прижимать к стенке российскими спонсорами, друзьями и постоянно сомневаться в том, а не шпион ли он.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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