Крупный пожар произошел в ресторане в Сургуте: видео

Более 60 человек эвакуированы из ресторана «Кристалл» в Сургуте, в котором произошел пожар. Один человек пострадал и самостоятельно обратился за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в региональном МЧС.

По последним данным, площадь возгорания составляет 3600 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Как заявили в ГУ МЧС, борьбу с огнем ведут 36 пожарных и 13 единиц техники.

Причины возникновения пожара выясняются.