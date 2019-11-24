Крупный пожар произошел в ресторане в Сургуте: видео
По последним данным, площадь возгорания составляет 3600 квадратных метров.
© Видео: Mash, Telegram © Фото: Mash, Telegram
Более 60 человек эвакуированы из ресторана «Кристалл» в Сургуте, в котором произошел пожар. Один человек пострадал и самостоятельно обратился за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в региональном МЧС.
По последним данным, площадь возгорания составляет 3600 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.
Как заявили в ГУ МЧС, борьбу с огнем ведут 36 пожарных и 13 единиц техники.
Причины возникновения пожара выясняются.