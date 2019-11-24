В Курске восстановили подачу тепла и горячей воды в жилые дома

В многоквартирные жилые дома Курска возобновили подачу тепла и горячей воды. После устранения третьей за три дня аварии тепло вернулось в квартиры более 20 тысяч человек. Об этом сообщили в энергетической компании «Квадра» — «Курская генерация».

Теплоснабжение, по словам специалистов, восстановлено в 18 жилых домах и шести социальных учреждениях.

«В настоящее время энергетики восстанавливают оптимальные режимы работы тепловых сетей в жилом районе», - говорится в сообщении на сайте компании.

В общей сложности для устранения последствий аварии пришлось заменить около 30 метров трубопровода.

Ранее сообщалось, что причиной ЧП стала авария на тепломагистрали: там 22 ноября прорвало трубу, после чего горячей водой оказалась затоплена одна из самых оживленных трасс.