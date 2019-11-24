В США завершилась новая фаза слушаний по импичменту Трампа

В США на этой неделе завершились открытые слушания по импичменту Трампа. Перед палатой представителей отчитывались восемь американских дипломатов и служащих, так или иначе связанных с Украиной. В том числе спецпредставитель по Украине Курт Волкер, экс-сотрудница совета нацбезопасности Фиона Хилл и посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд.

В массе своей их выступления почти что повторяли известный принцип «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».

На фоне таких несодержательных слушаний поддержка импичмента в обществе снизилась. Трамп заявил, что против его отстранения от власти выступают уже 75% американцев. Однако демократы продолжают бороться.

«Я узнал, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я был кандидатом в президенты США. Кроме того, я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Так что я многое почерпнул из этих слушаний», - сказал возможный конкурент Трампа на президентских выборах Джозеф Байден.

Сам американский лидер в очередной раз заявил, что процедура импичмента является полным посмешищем, и предложил продолжить допрос свидетелей в сенате, где большинство у республиканцев.