МВД Украины показало момент ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка

Уполномоченный при президенте Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в серьезное ДТП под Киевом. С ним в автомобиле находились двое его сыновей. Информацию об аварии на своей странице в Facebook подтвердил глава украинского МВД Антон Геращенко.

«К сожалению, 24 ноября в 13:30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное, молодой человек 1998 года рождения, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги столкнулся с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, уполномоченного при президенте Украины по правам ребенка», - сообщил Геращенко.

Он также опубликовал фотографии с места ДТП и видео момента аварии.

© Антон Геращенко, Facebook

Судя по записи, детский омбудсмен поехал на красный сигнал светофора, и с правой стороны на сильной скорости в него врезался другой автомобиль.

© Антон Геращенко, Facebook

По информации украинских СМИ, Николай Кулеба находится в тяжелом состоянии, двое его сыновей - Тимофей и Елисей - получили серьезные травмы.