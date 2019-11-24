Глава Генштаба ВСУ назвал Крым российской базой «для господства»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак поделился своим мнением, зачем России Крым. Он заявил, что полуостров нужен вовсе не как место для отдыха россиян, а как мощная «кошмарящая Европу» база.

Кроме этого, подчеркнул Хомчак, этот Крым даст России «возможность господствовать уже в Средиземном море». При этом глава ВСУ не объяснил, каким образом с территории полуострова Москва будет осуществлять «контроль» за Средиземноморьем, но отметил, что в Черном море «различные силы» будут испытывать «свои возможности и свое терпение».

Крым вернулся в состав России в 2014 году, когда на референдуме за воссоединение проголосовали более 96% жителей полуострова.