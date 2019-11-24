«Мосты над волнами деглобализации»: какие вопросы решали участники форума «Россия зовет!»

В Москве на форуме «Россия зовет!» собрались ведущие бизнесмены и инвесторы со всего мира. Несмотря на многочисленные санкции, в том числе и с Запада.

Помимо бизнесменов, здесь и политики, и экономисты, и чиновники, и тысячи иностранных гостей, всего из 63 стран мира. Все они прибыли с деньгами, которые готовы вложить в российскую экономику.

В соответствии с форматом мероприятия в зале - все равны. Этот момент был обозначен президентом России Владимиром Путиным, вышедшим к собравшейся публике для участия в панельной дискуссии.

«У нас нет хозяев, у нас нет подчиненных. Мы здесь в равных положениях, несмотря на то что нас загнали… Как называется у вас? На панель? Лучше на подиум», - пошутил глава государства.

Путин привел конкретные цифры: ВВП растет, безработица - самая низкая в истории современной России, стабилизируются цены и многое другое.

«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении. Однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства», - заявил российский лидер.

Путин признался, что беспокоился при старте санкционной политики Соединенных Штатов, но впоследствии убедился, что те или иные ограничения в первую очередь влияли на западные компании, участвующие в международных проектах. При этом так называемую российскую угрозу, которая стала все чаще упоминаться в западных СМИ, Путин назвал бредом.

«Это просто чушь, бред собачий. Это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией и получать бонусы и преференции за это», - заявил президент.

Пока Запад был сосредоточен на борьбе с «российской угрозой», экономического расцвета достиг Китай - по прогнозам, через 15 лет республика обгонит США. Допустить этого Америка не может, поэтому вновь вступает в действие политика «ни себе, ни людям»: санкции, ограничения, пошлины и запреты. Торговые войны двух мощнейших экономик Китая и США - эпицентр цунами, волна от которого распространяется по всему миру и может все снести на своем пути.

Основная сессия форума с участием президента называется «Мосты над волнами деглобализации». Этот процесс в мировой экономике уже запущен, уверены присутствующие эксперты. Но они же разводят руками - почему такое название «Мосты над волнами», ведь обычно их строят от берега до берега? Очевидно, что берегов в этой истории пока не видно.

Однополярная система, созданная США, зашла в тупик и бьется головой об стену, провоцируя политические кризисы. Как следствие, хаос и беспорядки: в Гонконге, Афганистане, Турции, Венесуэле, Боливии. И даже в благополучной Европе «желтые жилеты» превратили Елисейские поля в поля битвы.

Политическая нестабильность в одних странах мира приводит инвесторов туда, где обстановка предсказуема и понятна, поэтому глобальный передел в мире может стать топливом для рывка России. Темпы развития экономики во всех странах снижаются, мир ждет резкий спад, а потом затяжной период упадка. Причина в рекордном объеме мирового долга - 250 триллионов долларов - втрое больше глобального ВВП. И львиная доля долгов - на совести США.

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