«Смеялась беззвучно»: Пугачева оправдалась за шутку над Катей Лель

В этом году певица Катя Лель призналась, что около 30 лет назад она встретилась с НЛО и осталась после этого без зубов.

Произошло все в Нальчике. Находясь в отеле, Лель увидела за окном несколько красно-желтых лучей, которые опускались в центр светящегося круга. Что было дальше, артистка не помнит, но уверяет, что инопланетяне похитили ее на корабль, а спустя время вернули. Очнувшись, певица не обнаружила у себя во рту несколько зубов.

На этой неделе певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин встречались со своей подругой Лаймой Вайкуле. Во время обеда юморист заметил в небе белые следы от самолетов.

Он заявил, что это НЛО, и предложил позвать разбирающуюся в неопознанных объектах Катю Лель. Все это Галкин снимал на камеру и опубликовал в своем микроблоге. За кадром был отчетливо слышан смех.

Поклонникам это не понравилось, и они раскритиковали примадонну за насмешки в адрес Лель. Пугачева поспешила извиниться, заявив, что смех был не ее. Она «смеялась беззвучно».