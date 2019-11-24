СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в серьезное ДТП
По неподтвержденной информации, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
© Фото: Оксамита Новачук, Facebook
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию под Киевом. Об этом на своей странице в Facebook в воскресенье, 24 ноября, сообщила журналистка Оксамита Новачук.
«Он и один из его троих детей находятся в тяжелом состоянии», - написала Новачук.
Другие подробности ДТП неизвестны.
В офисе Владимира Зеленского эту информацию пока не комментируют.