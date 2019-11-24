Майкл Блумберг заявил о готовности баллотироваться в президенты США

Один из богатейших людей планеты Майкл Блумберг намерен баллотироваться в президенты США. Накануне он выпустил видеоролик с призывом голосовать за себя. До этого 77-летний миллиардер подал документы для участия в праймериз от Демократической партии, однако воздержался от официальных заявлений.

В предвыборном ролике Блумберг немного рассказал о себе, перечислил главные достижения в качестве предпринимателя. Среди них тысячи рабочих мест и успешная деятельность на посту мэра Нью-Йорка. Пост градоначальника Большого яблока Майкл Блумберг занимал три срока подряд - с 2002 по 2014 год.

В качестве основного мотива своего выдвижения Блумберг считает стремление противостоять действующему главе Белого дома Дональду Трампу.

Победителя демократических праймериз утвердят летом следующего года. Он бросит вызов Трампу, который намерен избираться на второй срок. День выборов назначен на 3 ноября 2020 года.